Más de 100 vehículos colisionaron este lunes en la autopista interestatal 196, en Michigan, Estados Unidos, debido a intensas nevadas.

La policía cerró la vía en ambos sentidos para retirar los vehículos, incluidos más de 30 camiones de carga.

Autoridades reportaron varios heridos, sin fallecidos.

La carretera permanecerá cerrada varias horas mientras continúan las labores de limpieza.