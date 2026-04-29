Tras la confirmación de la acusación que existe en la Corte de Nueva York en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la situación de la 4T se complica y por ello el mandatario estatal debería renunciar a su cargo, dice el diputado panista, Federico Döring.

“Si tuviera algo de dignidad él renunciaría al cargo. A ver, dicho muy coloquialmente. Cada segundo que se mantenga en el gobierno Rubén Rocha es un segundo que le complica a Claudia Sheinbaum y a México la relación con Estados Unidos. Cada segundo que este narco no se separe del cargo y se ponga a disposición de la justicia es un segundo que pierde México para renovar el tratado de libre comercio y es un segundo que daña la relación con alfileres que se tiene en materia de seguridad con Estados Unidos”.

La acusación en contra de Rocha Moya, añade, sólo confirma lo que se venía gritando desde Sinaloa, y es que no es uno , sino varios políticos del partido en el poder que están metidos con el narco y si no tienen fuero deberían ser extraditados de inmediato. (Por Arturo García Caudillo)