El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que las acusaciones contra 10 funcionarios mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, forman parte del compromiso de su país para hacer cumplir las leyes anticorrupción y combatir el crimen transnacional.

En un comunicado, el diplomático señaló que los cargos, presentados por autoridades judiciales estadounidenses, buscan sancionar conductas que facilitan la operación del crimen organizado y afectan a ambas naciones.

Añadió que el proceso se desarrollará en coordinación con México, bajo principios de responsabilidad compartida y Estado de derecho, aunque por ahora no se darán a conocer más detalles sobre las investigaciones.