Ante la crisis de violencia que se vive en Sinaloa y que lleva alrededor de un mes, la senadora priista Paloma Sánchez, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum, poner atención, cambiar la estrategia y atender de fondo el problema.

“Quiero decir que yo soy una de las mujeres que festeja mucho tener la primera presidenta, me llenó de orgullo su discurso cuando habló de todas las mujeres, pero sí le pido que volteé a ver a Sinaloa, al estado, a Culiacán y a varios municipios cercanos, porque sí, las y los sinaloenses es lo que exigen y es lo que piden. Y no hay un día en que no llegue que no llegue un mensaje de su parte contándoles una experiencia más de lo que pasó, mira en la esquina yo estaba y alguien levantó a una persona; el tema de la crisis, por ejemplo, de los niños”.

Sin embargo, consideró que solicitar la desaparición de poderes en Sinaloa no es la solución, pues eso agravaría más el problema, y por ello pidió no desamparar a la entidad sinaloense. (Por: Arturo García Caudillo)