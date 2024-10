El Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio por el asesinato a manos de militares de seis migrantes en Chiapas.

Previamente, el senador panista Ricardo Anaya, aseguró que estos hechos son consecuencia de poner al Ejército a hacer labores de seguridad pública.

“En primer lugar, esto es una tragedia enorme con la que nadie debe lucrar; pero en segundo lugar, esto es justamente la consecuencia de pedirle a los militares que hagan tareas de seguridad pública particularmente cuando en tiempos de paz implica tratar con civiles. Esto no es un reclamo al oficialismo, no es un reclamo al gobierno, esto es una alerta de lo que puede suceder si seguimos por la ruta de la militarización”.

Y aclaró que la oposición no votó en contra de la militarización simplemente por dogma, sino porque está demostrado que militarizar la seguridad pública aumenta la letalidad. (Por Arturo García Caudillo)