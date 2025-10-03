La aclaración no pedida por parte del ministro Zaldívar y la presidenta Sheinbaum, nos dio la razón sobre la retroactividad de la nueva Ley de Amparo, asegura la senadora priista, Claudia Anaya.

“Pero como sí hay necesidad de aclarar, lo dijo la presidenta, lo dijo Monreal en un segundo momento después de la presidenta, obviamente, y ahora sale Zaldívar a decir que no se va a aplicar a los juicios que están en curso, es decir, que no es una Ley garantizar, nos están dando la razón, es una Ley que como es un retroceso para los derechos humanos sólo va a aplicar a partir de su publicación para los nuevos juicios. Tan sólo acabaron dándonos la razón, es una peor Ley de Amparo”.

Sí lo aprobado por los senadores de Morena y sus aliados, añade, fuera positivo, todos querrían acogerse a la nueva legislación y no habría necesidad de aclaraciones. (Por Arturo García Caudillo)