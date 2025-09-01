Grupo México anunció una oferta vinculante para adquirir hasta la totalidad de las acciones de Grupo Financiero Banamex, actualmente propiedad de Citigroup.
La propuesta contempla comprar el 100 por ciento, aunque si la familia de Fernando Chico Pardo mantiene su reciente inversión del 25 por ciento, la operación sería por el 75 restante.
El acuerdo dependerá de la aprobación de Citi y de las autoridades financieras.
Grupo México lanza oferta por hasta el 100% de Banamex
