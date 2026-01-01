La oposición venezolana mantiene silencio público tras la operación de Estados Unidos contra objetivos en Venezuela y la supuesta captura del presidente Nicolás Maduro.

Hasta el momento no se han pronunciado Edmundo González, Leopoldo López, ni la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Fuentes cercanas señalan que prevalece la cautela mientras se aclaran los hechos y se reduce la confusión informativa, en espera de mayor certidumbre sobre el curso de la situación.