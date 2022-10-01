El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó este sábado lo que calificó como una “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y llamó a evitar una mayor escalada en la región.

En un comunicado oficial, Moscú subrayó que, ante la situación actual, es crucial priorizar el diálogo como vía para encontrar una salida y reducir las tensiones.

La cancillería rusa insistió en que una solución negociada es la única alternativa para preservar la estabilidad regional y evitar consecuencias mayores.