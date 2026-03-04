Un juzgado federal ordenó a la Sedena entregar documentación relevante sobre el Caso Ayotzinapa.

La resolución instruye a las Fuerzas Armadas proporcionar 853 folios elaborados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia.

El tribunal determinó que la ausencia de algunos documentos no prueba que no existan, sino que podrían estar en poder del Ejército, por lo que deben ser entregados.

Además, señaló que la información no puede clasificarse como reservada debido al interés público del caso.