Los edificios públicos y establecimientos del Centro Histórico de la Ciudad de México serán resguardados con vallas metálicas durante la manifestación del 8 de marzo, confirman autoridades federales y locales.
Explican que la medida busca proteger tanto a las manifestantes como a los cuerpos de seguridad ante la presencia de grupos que podrían generar confrontaciones.
Colocarán vallas en Centro Histórico por marcha del 8M
