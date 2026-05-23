Autoridades de California emitieron órdenes de evacuación para miles de personas tras una fuga de gases tóxicos en un tanque químico con riesgo de explosión en Garden Grove.

El depósito contiene 26 mil litros de metacrilato de metilo, sustancia inflamable utilizada en la fabricación de plástico.

Bomberos advierten que el tanque podría derramar químicos peligrosos o explotar y afectar instalaciones cercanas.

Detallan que alrededor de 40 mil personas recibieron órdenes de evacuación, aunque muchas se niegan a abandonar sus viviendas.