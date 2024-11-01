La Universidad de Guadalajara aplica este sábado el examen de admisión para aspirantes a licenciatura del calendario escolar 2026-B.

Tras la prueba, la institución informó que del 25 de mayo al 31 de julio los aspirantes deberán subir a la plataforma digital documentos como certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP.

El trámite será obligatorio para todos los participantes, independientemente del resultado obtenido en el examen.

Los resultados oficiales del proceso de admisión serán publicados el próximo 10 de agosto en sus portales oficiales.