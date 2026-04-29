El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa concedió un amparo al ex magistrado Daniel Espinosa Licón y ordenó reponer su proceso de ratificación en el Congreso del Estado de Jalisco.

La resolución declara inválida la decisión tomada el 15 de octubre, al considerar que el Poder Legislativo actuó de forma arbitraria al negar su continuidad en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco sin fundamentos ni motivación.

El diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, respaldó esta postura:

“El dictamen que emitió la Comisión de Seguridad y Justicia en los mismos términos que lo hizo para la ahora magistrada Consuelo venía en el sentido aprobatorio de la ratificación y es en el pleno donde se toma una decisión con la votación de la totalidad de los diputados. Votamos la ratificación, entre otras cosas, porque no encontrábamos una razón fundada y objetiva para cuestionar su desempeño”.

Con este fallo, el Congreso deberá repetir el procedimiento conforme a los criterios legales establecidos. (Por Marck Hernández)