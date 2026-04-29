La diputada del PRI, Alondra Fausto de León, rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, cargo que desempeñará hasta el 31 de octubre próximo.

La legisladora señaló que buscará fortalecer el diálogo y la construcción de consensos entre las fracciones parlamentarias, con el objetivo de alcanzar acuerdos en beneficio de la población.

“Sostener a toda costa la institucionalidad que lleva la mesa, la representación de la mesa; cuidar el orden de la mejor forma en el desahogo de las sesiones; en el tema de la representación, asistir a los eventos que se requieran, buscando siempre hacer relaciones para celebrar convenios que convengan para el bien común de los jaliscienses”.

Fausto de León reconoció que el Congreso mantiene pendientes relevantes, entre ellos la aprobación de la reforma judicial y las leyes secundarias en materia de transparencia. (Por Marck Hernández)