Organizaciones ciudadanas, encabezadas por el IMDEC, reconocieron la destitución de Antonio Juárez Trueba como director del SIAPA, pero exigieron que continúe la investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión y que no haya impunidad.

En un posicionamiento, señalaron que el nombramiento de Ismael Jáuregui Castañeda debió realizarse mediante consulta técnico-social y advirtieron dudas sobre su perfil y experiencia en gestión hidráulica.

También demandaron una alerta sanitaria por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, abastecimiento seguro en colonias afectadas, estudios integrales del líquido y una reestructuración del organismo con participación ciudadana.