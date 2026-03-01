El Gobierno de Guadalajara aprobó la instalación de 258 puestos para la venta de empanadas y artículos religiosos durante Semana Santa y Pascua 2026, del 29 de marzo al 12 de abril, en inmediaciones de templos del Centro Histórico.
La medida busca preservar tradiciones y fortalecer la economía local, con presencia en puntos como la Catedral, El Sagrario, La Merced, Aranzazú y San Francisco, donde se concentra alta afluencia de visitantes.
Además, se avalaron 120 espacios para la venta de pitayas a partir de abril.
Autoridades señalaron que estas acciones buscan mantener el orden en el espacio público mientras se impulsa la actividad comercial en temporada alta.
Autorizan instalación de 258 puestos de empanadas en Centro de GDL
El Gobierno de Guadalajara aprobó la instalación de 258 puestos para la venta de empanadas y artículos religiosos durante Semana Santa y Pascua 2026, del 29 de marzo al 12 de abril, en inmediaciones de templos del Centro Histórico.