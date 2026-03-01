El Gobierno de Guadalajara aprobó la instalación de 258 puestos para la venta de empanadas y artículos religiosos durante Semana Santa y Pascua 2026, del 29 de marzo al 12 de abril, en inmediaciones de templos del Centro Histórico.

La medida busca preservar tradiciones y fortalecer la economía local, con presencia en puntos como la Catedral, El Sagrario, La Merced, Aranzazú y San Francisco, donde se concentra alta afluencia de visitantes.

Además, se avalaron 120 espacios para la venta de pitayas a partir de abril.

Autoridades señalaron que estas acciones buscan mantener el orden en el espacio público mientras se impulsa la actividad comercial en temporada alta.