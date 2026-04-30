Más de 150 organizaciones y actores políticos en México lanzaron este jueves un llamado urgente para aplazar la elección judicial de 2027 y rediseñar el modelo, tras las fallas detectadas en la primera votación del 2025.

En una carta dirigida a autoridades legislativas y electorales, los firmantes advirtieron que el diseño actual del proceso no garantiza la idoneidad de los perfiles ni la calidad de la justicia, y alertaron sobre riesgos estructurales que podrían comprometer su credibilidad.

El posicionamiento, respaldado por especialistas, academia y organizaciones civiles, planteó que la elección judicial no debe coincidir con procesos políticos, como las elecciones ordinarias del 2027, donde se elegirán diversos puestos legislativos y ejecutivos.