La Secretaría de Salud de Sonora confirmó que durante este mes de abril se presentó la primera defunción a causa del calor, que se trató de un hombre en el municipio de Hermosillo.

Según el informe epidemiológico de temperaturas naturales extremas, la primera defunción del año se registró en un hombre de entre los 30 a 35 años de edad de la capital del estado y la causa fue un golpe de calor.

Además, la semana del 12 al 18 de abril se reportaron 16 nuevos casos asociados a la temporada de calor, que fueron en total 15 casos de deshidratación y un golpe de calor, la mayoría en Hermosillo con seis, luego Huatabampo con cuatro y Puerto Peñasco con dos.