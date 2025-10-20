El contacto con una oruga peluche provoca un dolor tan fuerte, que se le ha comparado al de una fractura, advierte el investigador del Cucsur de la UdeG, Luis Eugenio Rivera Cervantes, tras el avistamiento en Tlajomulco de este insecto calificado como peligroso.

“Que es como si se sufriera una fractura inmediatamente, el dolor es muy intenso. hay personas que dicen que es como un disparo, recibir un disparo o caminar sobre brazas ardiendo. El dolor es tan intenso que se señala que si uno lo toca, el dolor no solamente va a ser en los dedos, inmediatamente el dolor llega hasta el hombro y va avanzando. Y es un dolor que puede durar de horas hasta días”.

En caso de encontrarse con una oruga peluche, el investigador de la UdeG recomienda no tocarlas y aislar de inmediato la zona. En vista de que no hay antídoto a su veneno, los médicos aplican antihistamínicos para disminuir la reacción. (Por Gricelda Torres Zambrano)