En la penúltima mesa de diálogo sobre el futuro de la avenida López Mateos, autoridades y transportistas abordaron este lunes el tema del tránsito de vehículos de carga, uno de los puntos pendientes en la definición del plan integral para esta vialidad.

De acuerdo con estimaciones oficiales, por López Mateos circulan diariamente cerca de doscientos mil vehículos, de los cuales alrededor de cinco por ciento corresponde al transporte de carga. Los participantes coincidieron en que las restricciones de horario aplicadas hasta ahora han dado resultados positivos; sin embargo, los transportistas advirtieron que ampliar o endurecer dichas limitaciones podría afectar sus operaciones logísticas.

En la reunión participaron representantes de distintas confederaciones de transporte de carga, así como el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor. (Por Edgar Flores Maciel)