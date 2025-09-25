Con mucha responsabilidad y con las ganas de volver a triunfar se encuentra el torero tapatío Oscar Rodríguez El Sevillano, quien se presenta el próximo domingo a las 16:30 horas en la Plaza Nuevo progreso de Guadalajara, con ese deseo además de salir por la puerta grande, tras su actuación pasada.

“Estoy muy ilusionado, ya de qué sea domingo, que ya llegue el momento de partir plaza, lo que es una responsabilidad muy grande porque pues la tarde anterior corté una oreja y me llevé también una cornada grande, entonces al ver la entrega de la gente ya cuando iba camino en la enfermería es cuando realmente sientes ese cariño y que por lo mismo, sé que para esta ocasión también va a haber exigencia; el proceso de preparación, creo que ha sido muy intenso y que gracias a Dios hemos tenido actividades en los últimos meses con con buenos resultados, y pues eso te da motivación y te da un poquito de impulso para llegar bien mentalizado”, dijo el Sevillano.

El Sevillano compartirá plaza con Paco Ureña y Ernesto Javier Calita. Los Toros serán de la ganadería de Ordaz.

“Tienen mucha entrega, son toreros que que siempre dejan todo cada tarde, y pues yo creo que por mi parte tocará también hacer lo mismo o entregar el corazón y y sobre todo, refrendar esos triunfos que hemos tenido ya en el ruedo de la Nuevo Progreso y que sobre todo la gente identifique el toreo de Óscar Rodríguez como el Torero de Guadalajara, el Torero de Jalisco, que quiere estar en más ferias importantes”, agregó. (Por Martín Navarro Vásquez)