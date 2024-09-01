Pese a los esfuerzos institucionales, en Jalisco 6,474 personas se encuentran en lista de espera de un órgano o tejido, en el 90 por ciento de los casos de riñón, indica el coordinador hospitalario de Donación del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde, Eduardo Tapia Alcalá.

“Son 6,674 pacientes en espera, registrados en los diversos hospitales que pues bueno, en su mayoría, que es casi el 90 por ciento, 6,160 son en espera de un riñón, seguido del tejido como la cornea, 481 pacientes registrados”.

En víspera de la conmemoración este 26 de septiembre del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, Tapia Alcalá, señala que a nivel nacional se han realizado cerca de cinco mil trasplantes en lo que va del año, pero la lista de espera supera los 19 mil pacientes. (Por Gricelda Torres Zambrano)