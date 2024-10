En el estadio Jalisco no hubo goles y Atlas empató 0-0 con el Tijuana lo que provocó el abucheo de los pocos aficionados presentes en las tribunas.

El arquero colombiano Camilo Vargas fue el héroe pues con sus atajadas impidió la derrota. Los Zorros suman ya tres empates sin goles y lo peor es que ya lleva 308 minutos sin anotar.

El técnico de los Rojinegros Beñat San José acepta que su equipo no juega bien.

“No hemos hecho un buen partido en los primeros 60 minutos. Hay que conocer al rival, es el mejor rival con sus jugadores por dentro, son los mejores en la Liga, no hemos podido cambiar y no hemos apretado. La segunda parte creo que nos ha faltado ese toque que tuvieron ellos en el centro del campo. No hemos estado bien, hay que ser autocrítico, no hemos estado bien y soy el responsable. Si es verdad que obviamente nos falta gol, pero bueno somos un equipo generamos ocasiones. Hacemos circunstancias de ataque, hoy no hemos estado bien”.

Atlas sin embargo llegó a los 20 puntos y se mantiene en zona de play in. Xolos está en el quinto puesto con 25 unidades. La mala noticia de Atlas fue la salida por lesión de Aldo Rocha. (Por Martín Navarro Vásquez)