El Frente Nacional por la Familia pide se haga justicia en contra del sujeto que anoche, con una camioneta embistió a una multitud que terminaba una marcha en contra del aborto afuera de la Catedral de Guadalajara. Se informó que el causante, quien se encuentra detenido, estaba drogado y escapaba luego de robar una camioneta a pocas calles de distancia y era perseguido, ya que llevaba a bordo a un niño de cuatro años que no alcanzó a bajar del automotor al momento del atraco. El coordinador del Frente en Jalisco, Jaime Cedillo, expresa:

“Falló el operativo, no sé qué pasó porque un carro no podría haber ingresado a este espacio peatonal de esa manera tan, tan burda como lo hizo y bueno, lo único que haremos es justicia”

Entre los 16 lesionados hay dos menores, uno de siete y uno de 14 años e incluso adultos mayores. Nueve fueron dados de alta en el sitio y los demás llevados a puestos de socorros para valoración, donde sólo dos quedaron internados para observación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)