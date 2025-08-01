Otro fracaso para los clubes de la Liga MX en el torneo de la Leagues Cup que vive su tercera edición en los Estados Unidos. Todos los equipos mexicanos fueron eliminados en la fase de cuartos de final, que se jugaron este miércoles.

Con dos penales el Inter Miami eliminó a los Tigres 2-1. En ambas ocasiones fueron mano de Javier Aquino, y Luis Suárez anotó en los dos disparos. Por los del Norte descontó Ángel Correa.

El campeón de la Liga MX Toluca también quedó eliminado luego de caer 7-6 en penales ante el Orlando City, luego del empate sin goles en el tiempo normal.

Pachuca no pudo con el Galaxy y perdió 2-1 con autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus.

Además, el Puebla tampoco logró ganar y en penales quedó fuera al ser derrotado 5-4 por el Seattle Sounders. (Por Martín Navarro Vásquez)