Hay más casos de menores de edad que con méritos propios se han ganado un lugar en la Olimpiada de matemáticas que se realizará durante el mes de julio en Singapur.

Es el caso de Diego Gael Cruz Castellanos, un jovencito de tercer año de secundaria que también se ganó un lugar en este concurso internacional de matemáticas, sin embargo, su familia tampoco cuenta con los recursos para patrocinar el viaje y piden ayuda de las autoridades.

Háblale a mamá de Diego, la señora Monserrat Castellanos.

“Los que quedaran en oro, plata o bronce tendrían la posibilidad de ir a Singapur. Él quedó en bronce y tampoco sabíamos que la SEP no iba a dar apoyos. La SEP está dando apoyos a los que son oro de escuelas públicas, les está pagando todo sí y solo sí cuentan con visa. Si no tienen visa no les van a pagar nada. Los que están en oro y plata de escuelas privada les van a pagar algunas cosas, creo que sólo son los vuelos con la misma mecánica de que si no tienen visa pues a ver cómo le haces”.

La familia de Diego Gael Cruz ha estado promoviendo algunas rifas y otras mecánicas para poder hacerse de los recursos necesarios, pero hasta este momento ha sido imposible.

Piden la intervención del gobernador Enrique Alfaro para obtener ayuda. (Por José Luis Escamilla)