Vecinos del Parque San Rafael se quedaron esperando la reunión que tendrían hoy con personal del Siapa para conocer la obra que se construye en el sitio y el colector de la calle Mariano Azuela.

Los funcionarios argumentaron que no terminaron de responder todas las preguntas que enviaron los vecinos el viernes y por ello de manera unilateral decidieron postergar la reunión donde se realizaría una visita al sitio de obras, incluso dentro del parque. Leticia López, una de las vecinas lo explica:

“Más tarde ya me contesta que como no tienen la papelería completa, toda la documenta pues ellos nos dirán después en qué fecha. Yo quisiera pedirles amablemente que lo reconsideren y que si los papeles son un impedimento para nosotros no, que nos lleven y nos hagan el recorrido”.

Esta mañana los vecinos, diputadas, activistas y especialistas hicieron una rueda de prensa en donde insistieron que la obras, por temas técnicos y jurídicos, debiera suspenderse. (Por Héctor Escamilla Ramírez)