El atacante francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, ganó el Balón de Oro que entrega la revista France Football, al ser designado el mejor futbolista del mundo en la Temporada 2024-2025, tras superar en las votaciones al español Lamine Yamal del Barcelona.

Dembélé fue la figura principal del PSG en la histórica campaña en la que ganó el triplete, al conquistar los títulos de la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Al igual que el año pasado, Lamine Yamal fue elegido como el mejor futbolista joven del mundo.

Y en femenil, la española Aitana Bonmatí ganó su tercer Balón de Oro consecutivo tras se reconocida como la mejor en 2023, 2024 y en la ceremonia de hoy en el teatro Chatelet de París. (Por Manuel Trujillo Soriano)