El Necaxa llegó a siete derrotas en el Torneo Apertura y la continuidad del técnico Fernando Gago está en riesgo. El equipo de los Rayos perdió 1-0 con Pachuca en Aguascalientes al iniciar la Jornada 12 de la Liga MX.

El solitario gol fue obra del colombiano Luis Quiñones.

Gago respondió así a preguntas sobre su futuro y de quién es el responsable de la crisis del equipo.

“La responsabilidad es mía, 100%. Los futbolistas se entregan al máximo. Las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero el responsable soy yo. Hay muchas situaciones que son muy personales; cuando no se dan los resultados, obviamente que todos estamos tristes, que estamos con bronca, estamos con esa sensación de que el equipo está, que el equipo estuvo bien en primer tiempo para poder hasta ponerse el marcador arriba y los errores nos están costando goles. Entonces, a partir de eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que ser fuertes de cabeza y de tratar de no cometer esos errores”.

Necaxa se queda en 9 unidades en el lugar 16 de la clasificación, mientras los Tuzos con 20 suben al sexto. (Por Martín Navarro Vásquez)