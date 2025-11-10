El Club Pachuca informó que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime “Jimmy” Lozano y la institución decidieron dar por concluida su relación laboral, con lo que los Tuzos se quedaron sin entrenador a unos días de disputar el Play-in ante los Pumas.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en los proyectos que decida emprender y en las próximas horas comunicaremos quién tomará las riendas del equipo”, señaló la institución en un comunicado.

Unas horas antes, se anunciaron los horarios para los juegos del Play-in de la próxima semana, el jueves 20 de noviembre, Pachuca recibe a Pumas a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, Mientras que los Xolos enfrentarán a los Bravos de Juárez en Tijuana a las 21:00 horas.

El ganador del duelo duelo entre fronterizos, se convierte en el invitado numero 7 a la liguilla y el perdedor deberá enfrentar al ganador del encuentro entre Tuzos y Universitarios para definir al clasificado número 8. (Por Manuel Trujillo Soriano)