La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) presentó la agenda de actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que iniciará el 25 de noviembre con 221 acciones en todo Jalisco.

La titular, Fabiola Loya, anunció que en 2026 se creará la Dirección de Masculinidades por la Igualdad, enfocada en promover relaciones no violentas y una cultura de paz.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, destacó que erradicar la violencia de género requiere del compromiso de toda la sociedad.

Entre los eventos destacan un conversatorio con la antropóloga Rita Segato y una ponencia sobre masculinidades no violentas.

El Gobierno y municipios se sumarán al 25N con iluminación naranja, la insignia conmemorativa y un lazo humano por la igualdad.