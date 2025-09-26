A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de familia exigieron al Gobierno federal voluntad real para profundizar en las líneas que apuntan a la participación del Ejército y al uso posterior de los teléfonos de los jóvenes.
En una transmisión por redes sociales, denunciaron que el caso sigue estancado por la protección a militares, pese a que desde el inicio hubo indicios de la implicación de policías locales, estatales y federales.
Loas familiares de las víctimas se reunieron con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que informó que en octubre emitirá una recomendación sobre el caso.
Padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigen investigar al Ejército
