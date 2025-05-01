El próximo domingo, la misa de mediodía en la Catedral de Guadalajara tendrá como propósito conceder indulgencias plenarias a políticos y servidores públicos, en el marco del Año Jubilar 2025.

La jornada iniciará a las 11:50 horas con una reunión en el Santuario de Guadalupe, para luego peregrinar por Paseo Alcalde hacia la Catedral, donde el cardenal Francisco Robles Ortega presidirá una misa.

La Arquidiócesis destacó que la invitación está abierta a todos los dedicados al servicio público, como parte de los jubileos sectoriales convocados durante este año especial.