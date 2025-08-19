Madre y padre de familia, preparen las carteras que estamos en vísperas del siguiente ciclo escolar, lo que significa la compra de la lista de útiles. Esta semana, las papelerías sobre la calle Juan Manuel en Guadalajara han sido visitadas por las familias que, con tiempo, hacen la tarea. Es voz de Merari Sanatana, madre de familia.

“¿Cuántas cosas compró? – Unas 17 cosas, más o menos 15. – Entre todo, ¿qué fue lo más caro? – El diccionario. – ¿Cuánto costó? – 78, sí, fue lo más caro – ¿Cuánto se gastó en total? – 498, está bien. – ¿No abusaron los profesores este año? – No. – ¿Le ha salido más caro? – Sí, el año pasado casi 800 pesos. – ¿Qué cambió? – Ahora pidieron menos cosas que el año pasado.”

Entre los 500 y 700 pesos gastan los padres por cada lista de útiles. (Por Gustavo Cárdenas)