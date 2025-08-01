La presidenta municipal de El Salto, María Elena Farías, anunció la rehabilitación de siete calles en la colonia Santa Rosa con el fin de evitar inundaciones que en años pasados han afectado viviendas y la movilidad.

Las vialidades —entre ellas Santa Verónica, Azucena, Emiliano Zapata y Margaritas— serán transformadas con carpeta asfáltica, banquetas, alumbrado, arbolado y un colector pluvial sobre Santa Verónica para mitigar los daños de la temporada de lluvias.

El proyecto abarca más de un kilómetro y responde a una promesa de campaña hecha a los vecinos, quienes habían denunciado la falta de atención en la zona.

La alcaldesa pidió paciencia a la ciudadanía y reiteró su compromiso de atender de forma progresiva las necesidades del resto de las comunidades.