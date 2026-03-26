Los mexicanos radicados en el extranjero podrán votar por diez gubernaturas y cuatro diputaciones migrantes en 2027, así lo confirmó este jueves el Consejo General del INE en voz del consejero Jorge Montaño.

“Trece entidades federativas de las que celebrarán proceso electoral concurrente con el federal, a saber: Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, regulan el voto en el extranjero, de manera que hay que adoptar las medidas y establecer las bases de trabajo conforme las cuales se va a garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental”.

Nuestros paisanos también podrán votar por las diputaciones migrantes de Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca. Asimismo, contarán con tres

modalidades para ejercer el sufragio: voto postal, voto electrónico por

internet y presencial en sedes habilitadas en el exterior. (Por Arturo García Caudillo)