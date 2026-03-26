El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que su país funge como canal en las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, tras la presentación de un plan de 15 puntos para desescalar el conflicto.

La propuesta, que aborda temas como el programa nuclear iraní y la seguridad del estrecho de Ormuz, está siendo evaluada por Teherán.

Medios internacionales reportan posibles reuniones diplomáticas en los próximos días, aunque no han sido confirmadas oficialmente.

Mientras Washington califica el diálogo como productivo, Irán niega contactos directos.

Pakistán, con apoyo de otros países, busca contener la escalada en Oriente Medio mediante gestiones diplomáticas.