Hoy inicia el repechaje internacional donde saldrán los últimos seis clasificados al Mundial 2026.

En Monterrey, a las 4 de la tarde Surinam Vs Bolivia. Decenas de bolivianos le llevaron serenata a su escuadra con ambiente festivo; quien gane esta serie se medirá a Irak.

En el estadio Guadalajara a las 9 de la noche Jamaica Vs Nueva Caledonia, donde República de El Congo espera al ganador para enfrentarlo el martes.

Por su parte en semifinales de la UEFA Turquía vs. Rumania, Italia vs. Irlanda del Norte, Gales vs. Bosnia y Herzegovina, Ucrania vs. Suecia, Polonia vs. Albania, Eslovaquia vs. Kosovo, Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda.

Los ganadores avanzan a las finales donde saldrán los 4 calificados del Mundial que faltan en la UEFA. (Por Martín Navarro Vásquez)