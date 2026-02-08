El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, por presuntos actos de extorsión y posibles vínculos con el crimen organizado, refleja un problema estructural en los gobiernos de Morena.

Mediante un comunicado, afirmó que el caso no debe verse como un hecho aislado, sino como evidencia de que la corrupción “se metió hasta la cocina”.

“Si queremos liberar a México de los narcopolíticos… primero hay que desterrar a los gobiernos de Morena”, declaró.

El líder panista sostuvo que su partido busca ser una alternativa para garantizar seguridad y paz, y reiteró que continuará como una oposición firme frente a la violencia y la impunidad que, dijo, afectan a las familias mexicanas.