México acumula 8 mil 459 casos de sarampión, con 2 mil 027 registrados en 2026, lo que lo coloca como el país con más contagios en el continente.

Especialistas atribuyen el repunte a la disminución sostenida en la cobertura de vacunación, que pasó de cerca del 95 por ciento en los años noventa a alrededor del 71 por ciento, nivel insuficiente para controlar la enfermedad.

Epidemiólogos advierten que el brote actual no puede entenderse como un fenómeno repentino ni aislado.

La OPS pidió reforzar la inmunización y responder con rapidez ante los brotes, que afectan principalmente a menores.

Autoridades reportaron 25 muertes en 2025 y dos en lo que va de este año, mientras expertos urgen fortalecer campañas, financiamiento y vigilancia sanitaria.