El coordinador del PAN en el Congreso de Jalisco, Julio Hurtado, acusó a las fracciones de Morena y Movimiento Ciudadano de entorpecer la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia, las cuales debieron avalarse desde el 15 de enero.

“En el tema de transparencia, ¿a qué se debe (el retraso)? Pues a lo mismo, a que Morena y Movimiento Ciudadano se pusieron de acuerdo y ustedes lo saben muy bien, ellos fueron quienes desaparecieron el Instituto de Transparencia a nivel federal. Se desgarraban las vestiduras que en transparencia y que no sé qué y que aquí vienen y aquí desaparecen el local con la mano en la cintura”.

En otro tema, Hurtado cuestionó los resultados de la reforma judicial y las posturas adoptadas por ministros de la Suprema Corte de Justicia. (Por Marck Hernández)