El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, firmó este martes un decreto para otorgar cobertura universal en salud a niñas, niños y adolescentes de cero a 16 años en la entidad, a través del programa Seguro Médico al Estilo Jalisco.

“Las niñas y los niños de todo el estado de Jalisco, 1.6 millones de niños van a poder acceder completamente gratuito a los servicios de salud del estado; si tienen un accidente y se rompen un brazo, si tienen alguna enfermedad pasajera o alguna enfermedad más complicada, atención médica, medicamentos, tratamientos, prótesis, cualquier cosa que se necesite para atender a nuestras niñas y niños”.

La afiliación será automática con base en el padrón de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), y la cobertura aplicará tanto dentro de los centros educativos como en la vida cotidiana de los menores.

El gobernador adelantó que en los próximos días enviará una iniciativa al Congreso del Estado para elevar este seguro médico a rango constitucional. (Por Edgar Florea Maciel)