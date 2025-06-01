La coordinadora del PAN en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía, cuestionó el retraso en la aprobación de la reforma judicial en la entidad, al advertir que la falta de definición está generando incertidumbre y retrasos operativos.

“Cada día que pasa es un día que perdemos, una elección de ese calado no se organiza en meses, las elecciones constituciones se empiezan a organizarse un día después de la elección, vamos súper tarde y pasa mucho, pero no podemos forzar a los demás grupos parlamentarios a una discusión si no están dispuestos a ello. Claro que traería consecuencias de todo tipo: operativas, presupuestales, estamos generando mucha incertidumbre”.

Murguía admitió que la discusión de la reforma judicial no se retomó en el periodo actual, por lo que el Congreso se verá en la necesidad de abordar el tema a partir del próximo año. (Por Marck Hernández)