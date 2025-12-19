Un viernes aparatosamente accidentado sobre la carretera Guadalajara–Colima, a la altura del kilómetro 96 en el municipio de Tuxpan.

La Unidad Estatal de Protección Civil confirmó un choque carambola en el que se vieron involucrados al menos seis vehículos. Algunos autos quedaron encimados unos a otros por efecto de la velocidad y la física.

Milagrosamente, la corporación no reportó lesionados; sin embargo, varias de las unidades siniestradas quedaron en pérdida total. Además, hablamos del cierre de la carretera con dirección a Colima por varias horas; sin embargo, afortunadamente, los vehículos fueron retirados y la vía volvió a la normalidad. (Por Gustavo Cárdenas)