El Partido Acción Nacional celebrará su relanzamiento en la sede del Frontón México, donde se espera que se confirme la ruptura de la alianza electoral con el PRI.

Dirigentes, gobernadores, legisladores y militantes abarrotan el recinto para acompañar al nuevo dirigente nacional, Jorge Romero, quien encabezará el acto con el nuevo emblema del partido.

En su mensaje, se espera que Romero promueva una renovación interna que permita a la militancia elegir directamente a los candidatos a cargos de elección popular