El Gobierno de Guadalajara sancionó a 33 comerciantes de tianguis por no cumplir el reglamento que obliga a dejar limpios sus espacios y respetar los horarios de retiro.

Tres de ellos, ubicados en los tianguis de Santa Elena y Santa Eduwiges, fueron infraccionados y se les decomisaron sus estructuras por permanecer instalados después de las 16:00 horas.

Los 30 restantes recibieron suspensiones de uno a cuatro días por no depositar la basura en los puntos de acopio designados.

El Ayuntamiento destaca que la mayoría de los mil 546 comerciantes apercibidos ha mostrado disposición para mejorar sus prácticas de limpieza.