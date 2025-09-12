El PAN Jalisco presentó un contra-informe en respuesta al mensaje oficial del Ayuntamiento de Guadalajara encabezado por la alcaldesa Verónica Delgadillo.

La regidora tapatía Diana González cuestionó los resultados en materia de seguridad, al señalar el incremento de delitos contra mujeres y jóvenes en la ciudad.

“Cómo estamos hablando que hay un gobierno empático y que entiende a la gente cuando nos están desapareciendo a nuestras jóvenes, a nuestros jóvenes, aquí en Guadalajara, en el Centro de Guadalajara. Cómo hablamos de empatía, sensibilidad y buenos resultados en seguridad si lo que vemos todos los días son acoso sexual, violaciones a mujeres”.

El PAN también criticó la falta de apoyo a la policía tapatía, el deterioro del transporte público y las deficiencias en servicios urbanos, particularmente en mantenimiento de vialidades y recolección de basura. (Por Marck Hernández)