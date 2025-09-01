En el torneo de tenis Abierto de Guadalajara de la WTA, la tenista francesa Elsa Jacquemot sigue dando la sorpresa y este viernes en la ronda de cuartos de final eliminó a la sexta sembrada del torneo, a la alemana Tatjana Maria, en tres sets por parciales de 3-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y doce minutos de juego para instalarse en semifinales.
Por su parte la letona Jelena Ostapenko quedó eliminado al caer ante la canadiense Marina Stakusic. (Por Martín Navarro Vásquez)
La francesa Jacquemot sigue sorprendiendo en el GDL Open
