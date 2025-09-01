En el torneo de tenis Abierto de Guadalajara de la WTA, la tenista francesa Elsa Jacquemot sigue dando la sorpresa y este viernes en la ronda de cuartos de final eliminó a la sexta sembrada del torneo, a la alemana Tatjana Maria, en tres sets por parciales de 3-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y doce minutos de juego para instalarse en semifinales.

Por su parte la letona Jelena Ostapenko quedó eliminado al caer ante la canadiense Marina Stakusic. (Por Martín Navarro Vásquez)