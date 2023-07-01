La reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial que sin mayores explicaciones vetó el gobernador, tenía la intención entre otros, de que los afectados, por ejemplo, de la quema de vehículos por el abatimiento de “El Mencho”, tuvieran una reparación más ágil, considera la diputada del PAN, Claudia Murguía.

“La verdad es que sí nos extraña mucho que la vetara y que además vetara todo, porque son el tema de la carga de la prueba, el tema de agilizar los procesos y es este último supuesto sobre daños que sufrió la ciudadanía o que sufre la ciudadanía a causa de la inseguridad”.

Claudia Murguía asegura que actualmente la Ley de Responsabilidad Patrimonial para la cual se supone tendría que haber un presupuesto, está hecha para no pagarle a los ciudadanos afectados, por ejemplo, en las inundaciones o con daños a sus vehículos por baches, entre otros.

Este sería por cierto, dice, el primer veto que ejerce el gobernador. (Por Gricelda Torres Zambrano)